El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 decidió archivar el proceso sancionador contra José Williams, candidato a la presidencia por Avanza País, confirmando que sigue en la contienda electoral.

Dicho organismo electoral determinó que José Williams no incurrió en la infracción prevista en el artículo 15 del reglamento sobre la declaración jurada de hoja de vida, por lo que se archivó el procedimiento de sanción y exclusión.

Cabe recordar que el procedimiento había sido iniciado con anterioridad por el mismo Jurado Electoral Especial.

La investigación se inició por una presunta omisión de información en la declaración jurada del candidato, luego de advertirse que no habría consignado antecedentes judiciales, los cuales son obligatorios según la normativa electoral.

Tras la evaluación realizada, el Jurado Electoral Especial concluyó que no se configuró la infracción señalada.

Con esta resolución, José Williams conserva su candidatura sin restricciones. El pronunciamiento del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 pone fin al proceso sancionador iniciado por la supuesta omisión en su hoja de vida.