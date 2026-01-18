El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 identificó que el candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, habría omitido información en su declaración jurada de hoja de vida relacionada con una sentencia judicial.

Así lo señala un informe del Área de Fiscalización, elaborado tras escritos presentados por dos ciudadanos que advierten que el postulante no consignó una sentencia penal en su contra por el delito de peculado.

De acuerdo con el documento, la presunta sentencia correspondería al Expediente N.° 031-2002-SPE-CSJL, emitido por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Uno de los ciudadanos aportó una imagen parcial de un documento judicial vinculado al caso, mientras que el otro indicó que Álvarez habría sido condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad, posteriormente modificada a tres años de prisión suspendida.

En ese marco, la Corte Superior de Lima informó la existencia de un expediente en el que el candidato figuraría con un proceso en ejecución por delito de corrupción.

Ante ello, el JEE concluyó que existiría una posible omisión de información o dato falso, por lo que solicitó información adicional a la Corte Superior de Justicia de Lima para verificar los expedientes mencionados.

En paralelo, otro informe de fiscalización observó que Álvarez declaró un vehículo que no estaría registrado a su nombre, sino a nombre de una empresa de la cual es accionista, motivo por el cual se otorgó un plazo de tres días al personero legal del partido para presentar la documentación que aclare dicha situación.