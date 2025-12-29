El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial del partido País para Todos, encabezada por el humorista Carlos Álvarez, para las Elecciones Generales 2026.

​Según el JEE, los integrantes de la fórmula, Álvarez, la candidata a la primera vicepresidencia María Chambizea y el candidato a la segunda vicepresidencia Diego Guevara, no consignaron el nombre completo del partido en su declaración jurada de consentimiento de participación.

​La organización política tiene un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones desde el día siguiente de la notificación; de no hacerlo, la plancha sería declarada improcedente y quedaría fuera del proceso electoral, conforme al reglamento de inscripción del Jurado Nacional de Elecciones.