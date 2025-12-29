El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial del partido País para Todos, encabezada por el humorista Carlos Álvarez, para las Elecciones Generales 2026.
Según el JEE, los integrantes de la fórmula, Álvarez, la candidata a la primera vicepresidencia María Chambizea y el candidato a la segunda vicepresidencia Diego Guevara, no consignaron el nombre completo del partido en su declaración jurada de consentimiento de participación.
La organización política tiene un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones desde el día siguiente de la notificación; de no hacerlo, la plancha sería declarada improcedente y quedaría fuera del proceso electoral, conforme al reglamento de inscripción del Jurado Nacional de Elecciones.