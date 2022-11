El jefe del Gabinete de Asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Gustavo Bobbio, descartó que su sector realice pagos encubiertos a Vladimir Cerrón o Richard Rojas, tal y como aseguró un colaborador eficaz en su testimonio ante la fiscalía.

“Por mí pasan todas las cuentas y yo soy el encargado de revisarlas. Entonces digo, y lo aseguro en este momento delante de todos los que quieren escuchar, no le pagamos 40 mil soles ni 30 mil, no le pagamos a Cerrón. Cerrón no trabaja con nosotros”, detalló en Exitosa.

Bobbio Rosas calificó esta versión sobre un supuesto pago mensual de 40 mil soles a favor de Cerrón Rojas para que pueda subsanar las deudas de su defensa legal es “excesiva e irreal”, descartando que haya una “planilla secreta” de pagos a favor del secretario general de Perú Libre.

Gustavo Bobbio, jefe del gabinete de asesores de la DINI, descartó pagos a Vladimir Cerrón. (Exitosa)

“No hay (planilla secreta) porque si he pasado toda mi vida peleando contra la corrupción, no voy a los 70 años permitir estas cosas. Pongo las manos al fuego [...] ¿Qué tipo de información podría dar que interese a la DINI? Ni hablar. No pagamos gastos legales (de Vladimir Cerrón)”, comentó.

Asimismo, descartó la posibilidad de que se pueda paga mensualmente montos tan elevados como 40 mil soles a favor de una persona.

Oficina de la DINI

Gustavo Bobbio sí confirmó que hay una oficina que de la DINI dentro de Palacio de Gobierno y cuestionó que esto recién se haya implementado en esta gestión.

“Es un asco que anteriores jefes de la DINI no hayan instalado esa oficina. Si yo, presidente, quiero saber cómo está el conflicto de Parinacochas en este momento, ¿qué hago?”, explicó.