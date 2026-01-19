El jefe de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, negó estar implicado en irregularidades al interior de la institución advertidas en el marco de un informe emitido por Contraloría General de la República (CGR).

En detalle

El funcionario dialogó con Correo a propósito de un reporte que este Diario publicó ayer. La CGR “evidenció que la ATU pagó S/13 315 631” al Consorcio Arqcivil, como “adelanto directo y de materiales”, por la construcción de un complejo de adiestramiento canino policial.

El contrato se firmó en noviembre del 2023, por más de S/8 millones, y se firmaron dos adendas posteriores para nuevos desembolsos de más de S/4 y S/5 millones, en marzo y noviembre del 2024, respectivamente.

Hernández lideró la ATU de setiembre de 2024 a julio de 2025, y retomó labores en noviembre de 2025, con José Jerí en la Presidencia. El Informe de Hito de Control 003-2025-OCI/6402-SCC de la Contraloría se emitió en abril del 2025. “El contratista presentó 5 cartas fianza y 1 de fiel cumplimiento que resultaron falsas”, apuntó la CGR.

Además, destacó que recibió el Informe de Hito de Control para “hacer el seguimiento” del caso, tal como el documento refiere. “Me piden a mí que sea el que tome la acción de la medida correctiva contra los funcionarios. Y lo he hecho”, agregó.

En esa línea, detalló que la Procuraduría Pública de la ATU denunció ante la Fiscalía a los funcionarios responsables, cuyos nombres no se detallaron en el informe de la CGR.

“El informe de la Contraloría identifica claramente a la unidad de la Subdirección de Adquisición de Predios y Liberación de Interferencias (como responsable)”, puntualizó.

En otro momento, remarcó que la ATU puso en conocimiento de la CGR, tras solicitar la verificación al banco correspondiente en marzo del 2025, que las cartas fianzas del consorcio eran falsas.

“No había un buen manejo en Tesorería y se cambia al tesorero (…) En ese cambio, se advierte lo de las cartas fianzas y se alerta a Contraloría”, afirmó. Detalló que el nuevo jefe de Tesorería inició funciones el 31 de enero del 2025.