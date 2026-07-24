Hoy jurarán los 130 parlamentarios que integrarán la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2031.

En ese escenario, Correo conversó con la diputada electa del Partido Cívico Obras, Jenny Samanez, sobre la conformación del nuevo Congreso y su postura política frente al gobierno de Keiko Fujimori.

¿Cuáles serán sus primeras iniciativas legislativas?

Tengo una serie de iniciativas legislativas que ya las vengo preparando como la Ley de la Movilidad Sostenible, que incluye recuperación de espacios públicos. Luego está la revisión de la ley que da inicio al Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esto con el objetivo de poder mejorar, enriquecer, las competencias del IPD, ya que el próximo año tenemos los Juegos Panamericanos, y hay muchísimas quejas que han llegado a mí de deportistas de todas las disciplinas con quejas de corrupción.

¿Y como bancada?

La mayoría de los que han ingresado tienen un área especializada. Por ejemplo, Andrea Medina nos ha informado que tiene proyectos en favor del turismo. Después sé que dentro de Obras hay economistas que van a a luchar por temas presupuestales, que de repente van a estar en la Comisión de Presupuesto.

¿Le gustaría presidir una comisión?

Me encantaría estar en la Comisión de Educación, Juventud y Deportes, y en la de Transporte.

Pero, ¿cuál es la ideología de Obras?

Humanos. Siempre ha dicho Ricardo (Belmont) que no es ni de derecha ni de izquierda, que es una persona humana, de centro. Él está abierto a que venga toda la inversión privada de fuera, que vengan los que quieran pero que no vengan como quieran, con sus propias reglas, sino con las reglas del Perú. Y comulgo con sus vigas maestras como la lucha frontal contra la corrupción, y una educación de calidad para los peruanos.

¿Serán oposición en el Congreso bicameral?

En toda democracia tiene que haber una oposición. Lo que ha dicho Ricardo es que va a apoyar todos los buenos proyectos que presente, tanto la izquierda como la derecha, porque él, al igual que yo, tenemos que tener como rumbo trabajar por el Perú. Por supuesto, no defraudar a Belmont, que es el que nos ha convocado, y gracias a él hemos sido elegidos. En mi caso, tuve 20 mil votos y le agradezco a Ricardo y a toda la gente, especialmente jóvenes, que votaron por mí, por el tema del deporte y de la movilidad activa.

¿Cuál va a ser la participación de Belmont en el Congreso?

Estoy segura que vamos a tener reuniones con él. Me imagino que vamos a conversar, a dialogar, intercambiar opiniones, porque de eso se trata. El Parlamento es para parlar, para hablar. Bueno, ahora está enfocado en su campaña para ganar la alcaldía de Lima. Hay varios pesos pesados como él.

¿Y apoyarán a Keiko Fujimori en sus primeros 100 días?

Los 6 partidos políticos debemos darle facultades a ella, que se piden apenas juramente para que trabaje en el fenómeno de El Niño y la inseguridad ciudadana. Quisiera también solidarizarme con ese padre de familia que ha perdido sus hijos con esa tragedia que han vivido en la Victoria. Eso es aberrante, aborrecible. No se puede continuar. El Congreso tiene que darle facultades, todas las bancadas, a la presidenta Fujimori para que pueda trabajar de inmediato, lo que ella ha ofrecido cuando recibió sus credenciales.

¿No sería mejor que el oficialismo presida las mesas directivas?

Prefiero saber cuáles son las propuestas que se han presentado. Voy a continuar conversando con todos y al final de cuentas voy a decidir según mi conciencia.

¿Y si Norma Yarrow la invita a que se sume a su lista?

Como formo parte de Obras, tendría que conversarlo con Belmont. Porque ya es otro nivel de conversaciones que se tienen que tener.