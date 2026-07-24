La escuadra de Barza Trujillo se impuso 3-0 a Juventud del Barrio 3 de Alto Trujillo, en el Estadio Chan Chan. Con este resultado, quedó a solo un partido de convertirse en el segundo representante de la Liga de Ascenso Femenina 2026-organiza la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo (LDDFT)-en la etapa provincial de la Copa Perú.

Las dirigidas por Martín Adrianzén dependen de sí mismas para quedarse con el subcampeonato y así avanzar en el fútbol femenino.

Barza Trujillo suma 15 puntos y que le permite mantenerse firmemente en la pelea. En la última fecha, se medirán ante Divisiones Menores JD Trujillo. El encuentro está programado para el sábado 25 de julio, 2 de la tarde, en el Estadio Carlos Tenaud, ubicado en el centro poblado de Huanchaquito, en Huanchaco.