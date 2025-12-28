El presidente José Jerí expresó su confianza en que el país pueda avanzar en la lucha contra la delincuencia y destacó que el Gobierno mantiene una visión optimista frente a este desafío. En ese contexto, anunció que el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los primeros días de enero e incorporará medidas concretas y de carácter multisectorial para combatir el crimen.

Jerí resaltó que el plan no se sustentará únicamente en el trabajo de especialistas nacionales, sino que incorporará aportes internacionales y metodologías como las aplicadas en el ya derogado Plan Bratton. Asimismo, precisó que esta estrategia será implementada por el actual gobierno y servirá como marco de referencia para las autoridades que asumirán funciones a partir de abril.

El mandatario explicó que el nuevo plan de seguridad ciudadana no será diseñado por un solo ministerio, sino que tendrá un enfoque multisectorial. En ese sentido, reiteró la necesidad de articular esfuerzos entre las distintas entidades del Estado y las autoridades locales.

El jefe de Estado señaló que la estrategia facilitará una mejor coordinación en la lucha contra delitos como la extorsión y los homicidios, considerados actualmente entre los de mayor preocupación. Precisó que estas acciones ya habían sido anunciadas en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

El presidente admitió que los resultados diarios en materia de seguridad todavía no son suficientes; sin embargo, destacó operativos recientes, como el despliegue de 900 efectivos policiales en el distrito de Independencia. Según indicó, estas intervenciones están dirigidas a personas indocumentadas, en situación irregular o con requisitorias vigentes.

Añadió que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional vienen diseñando nuevas estrategias territoriales para enfrentar la criminalidad con mayor contundencia. En ese sentido, subrayó que no existe una fórmula única, sino que cada zona demanda una respuesta acorde con su realidad.

José Jerí enfatizó que la lucha contra la criminalidad requiere el compromiso conjunto de las instituciones y de la ciudadanía. En esa línea, respaldó la labor del ministro del Interior, del jefe de la PNP y de Víctor Revoredo, a quienes destacó por su dedicación y compromiso.

Además, el presidente exhortó a dejar de lado los mensajes pesimistas y a apostar por un trabajo articulado. Sostuvo que, pese a las dificultades, el Gobierno viene generando las condiciones y las herramientas necesarias para responder con mayor contundencia a la inseguridad ciudadana.