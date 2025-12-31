El presidente de la República, José Jerí, se trasladó a Cusco para supervisar las acciones de atención tras el choque de trenes ocurrido en la ruta hacia Machu Picchu, accidente que dejó un muerto y varios heridos, ocasionando la paralización del servicio ferroviario, afectando a miles de turistas.

En su visita, el mandatario admitió fallas en la atención estatal y enfatizó la importancia de mejorar la gestión de uno de los principales destinos turísticos del país.

“Machu Picchu es la carta de presentación del Perú al mundo y debemos brindar la mejor atención”, aseguró Jerí.

El jefe de Estado lideró una comitiva que incluyó al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y a los ministros de Comercio Exterior y Transportes. Durante su visita, se reunió con autoridades regionales y locales para identificar las falencias en la atención ante emergencias y en el sistema turístico en general.

El mandatario destacó la necesidad de coordinar los esfuerzos del sector público y privado para brindar un servicio más eficiente.

“Pudo ser más rápido, pudo ser mejor. Estamos aquí para que esto nos sirva como punto de reflexión”, manifestó.

Premier Álvarez sobre choque de trenes en Cusco: Todo parece indicar que hubo un error humano

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, se refirió a las posibles causas del choque de trenes en la ruta hacia Machu Picchu, señalando que las primeras evaluaciones realizadas junto a especialistas en transporte indican una probable negligencia en la operación de las unidades.

“Todo parece indicar que ha habido un error humano (...) Lo que ha fallado, al parecer, es el elemento humano en cuanto al manejo. Al parecer uno de los maquinistas, por algún motivo, o no miró o no hizo caso o pensó que no iba a haber alguna consecuencia e ignoró las señales”, declaró a RPP.

Frente a este escenario, el jefe del Gabinete señaló que ha dialogado con el ministro de Transportes, el gobernador regional y el presidente de Ositran acerca de la urgencia de modernizar los sistemas de seguridad, de modo que la vida de los pasajeros no dependa únicamente de la intervención humana.

“Los seres humanos podemos equivocarnos. Pero con la tecnología de trenes europea no puede volver a ocurrir porque hay sistema de alerta, de frenado automático, que tiene que ser implementado de inmediato”, sostuvo.

Álvarez precisó que el accidente dejó alrededor de 107 turistas heridos, todos los cuales han recibido atención médica y fueron trasladados a Cusco u Ollantaytambo, asegurando que “no hay turistas varados”.

Asimismo, el premier dijo que dos pasajeros presentan fracturas faciales y han solicitado ser trasladados a Lima para recibir atención quirúrgica en el extranjero. No obstante, lamentó confirmar el fallecimiento de uno de los conductores: “Hay que lamentar la muerte del maquinista”.

El titular de la PCM resaltó la “respuesta inmediata del sistema de salud tanto privado como público”, así como la activación de los seguros internacionales, pese a que el siniestro tuvo lugar en una zona “sumamente agreste, donde no podían entrar helicópteros”.

Posteriormente, Álvarez admitió las complicaciones logísticas provocadas por la geografía inhóspita, que obligaron a trasladar a los heridos a lo largo de 10 kilómetros hasta llegar a las ambulancias convencionales.

Para subsanar esta deficiencia, señaló “la necesidad de contar, en esta ruta que es emblemática para el turismo peruano, con ambulancias de riel”.



