El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, no será sancionado por infringir al principio de neutralidad en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso esta resolución y archivó el presente expediente. La decisión tomada por la Dirección Central de Gestión Institucional (DCGI), refiere que Acuña Peralta no tuvo intención de favorecer a su agrupación durante un evento público y difundido por el GORE La Libertad y medios locales.

“No puede atribuírsele responsabilidad por la música reproducida durante la inauguración del Jardín María Inmaculada, ya que esta fue colocada espontáneamente por pobladores del lugar. Argumenta (César Acuña) que el uso de canciones como ‘El serranito’ o ‘La carta’ no fue promovido por él ni coordinado desde su función como autoridad. Por tanto, no se trataría de un acto deliberado ni una expresión política organizada desde su investidura como Gobernador”, se lee en parte de la resolución.

Asimismo, expresa que las publicaciones de César Acuña en su cuenta personal es de actuación personal y no como Gobernador Regional. Además que no fue responsable del diseño, colocación ni la elecciones de los colores utilizados durante el evento.

CUESTIONAMIENTO

Como se recuerda, al gobernador de La Libertad se le cuestionó porque en la inauguración de un colegio inicial en el distrito de La Esperanza, bailó canciones utilizadas en sus pasadas campañas, y luego brindó unos mensajes referidas a sus victorias electorales.

“Con esas dos canciones me gané el corazón de los liberteños. Me acuerdo del 2006 cuando bailaba y bailaba ‘El Serranito’. ¿Mi premio? Alcalde. Y luego me acuerdo en el 2010 a alguien se le ocurrió hacer una canción ‘La Cumbia del Chato’. Bailaba y bailaba ‘La Cumbia del Chato’. Alcalde. Y luego acá ‘La Carta’. Así que ustedes no se imaginan la alegría de entregar un jardín a mis niños”, manifestó en el mencionado evento.