El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la inscripción de la organización política Un Camino Diferente en el Registro de Organizaciones Políticas, tras declarar infundado un recurso de apelación que buscaba impedir su registro. La decisión quedó plasmada en la Resolución 0308-2025-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano.

El recurso fue interpuesto por Percy Moreano Contreras contra la resolución de la Dirección Nacional del ROP que ya había rechazado un pedido de reconsideración.

Con esta resolución de última instancia, el pleno del JNE confirmó que el partido queda habilitado como organización política.

El tribunal electoral también exhortó a la Dirección Nacional del ROP a que, en adelante, atienda los procedimientos con resoluciones debidamente motivadas y rechazó expresiones agraviantes contenidas en el recurso presentado.

La resolución fue suscrita por los magistrados Roberto Burneo, Martha Maisch, Willy Ramírez, Rubén Torres y Aarón Oyarce.