El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó la sanción que impuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a Fuerza Popular (FP) por usar dinero del financiamiento público directo para fines diferentes a los señalados en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

Según la Resolución N° 0529-2026, el JNE impuso una multa de 33 unidades impositivas tributarias (UIT), lo que equivale a 176,550 soles, así como la reducción del 10% del financiamiento público directo semestral que recibe Fuerza Popular.

Caso

La infracción, calificada como muy grave, se determinó tras comprobarse que el fujimorismo utilizó el financiamiento público directo (FPD) para fines distintos a los previstos en la LOP.

Las irregularidades se detectaron en la supervisión de dichos recursos del segundo semestre del ejercicio 2023.

“Específicamente, por la adquisición de vales de pavo y canastas navideñas, los cuales no estarían consignados en los gastos de funcionamiento ordinario; como también la adquisición de polos, tomatodos, bolsas ecológicas, trofeos y el servicio de máquina 360° plataforma giratoria”, reza el documento.

El JNE explica que estos desembolsos no se enmarcan en actividades de formación, capacitación, investigación o difusión. El tribunal concluyó que los gastos fueron en realidad “artículos/obsequios en retribución o compensación” por asistir, y no una promoción previa legítima.

Cabe precisar que la confirmación de la sanción se da tras el recurso de apelación interpuesto por la excongresista Martha Chávez como representante legal del mencionado partido.

“Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto (...) y, en consecuencia, confirmar la Resolución Jefatorial PAS N° 000091-2025-JN/ONPE, del 7 de noviembre de 2025”, determinó el JNE.