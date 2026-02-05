El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco, integrante de Fuerza Popular, infringió el principio de neutralidad electoral durante el proceso de las elecciones generales 2026.

Mediante la Resolución N.° 0171-2026-JNE, el máximo organismo electoral ratificó lo dispuesto por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lambayeque, que había determinado la vulneración al Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Fiscalización detectó símbolos partidarios en actividades oficiales

El procedimiento se inició a partir de un informe de fiscalización electoral que advirtió la difusión, en la red social Facebook, de campañas médicas gratuitas realizadas por el legislador durante su semana de representación, entre octubre y noviembre de 2025.

Estas actividades, financiadas con recursos públicos, mostraban banners del despacho congresal que incluían símbolos y elementos visuales asociados a Fuerza Popular, lo que motivó la intervención del JEE.

Análisis del JNE sobre el principio de neutralidad

En su resolución, el JNE precisó que durante la semana de representación los congresistas ejercen funciones oficiales del Estado, por lo que tienen prohibido utilizar símbolos, colores o mensajes partidarios.

El organismo aclaró que la vulneración del principio de neutralidad no depende de la intención proselitista, sino del uso objetivo de elementos políticos en actividades oficiales.

Recurso de apelación fue declarado infundado

Alejandro Aguinaga alegó que las campañas médicas formaban parte de su labor de representación y que no tenían fines partidarios. Además, cuestionó la notificación y la motivación de la resolución del JEE.

No obstante, el JNE concluyó que la notificación se realizó conforme a ley y que la resolución impugnada explica adecuadamente los hechos y la infracción, por lo que declaró infundado el recurso de apelación.

Con esta decisión, el expediente será remitido nuevamente al JEE de Lambayeque para que continúe con el trámite correspondiente. Las notificaciones se realizarán a través de la casilla electrónica del JNE.