El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó, hasta la tarde de ayer, la inscripción de 24 fórmulas presidenciales para las Elecciones Generales de 2026. Otras 11 planchas permanecen en evaluación y aún no han sido admitidas formalmente.

Todas las listas que cumplieron con los requisitos legales fueron inscritas y podrán participar del proceso electoral.

Inscritos

Las fórmulas presidenciales oficializadas incluyen a César Acuña por Alianza para el Progreso, Alfonso López Chau por Ahora Nación, Charlie Carrasco por Demócrata Unido Perú, Álvaro Paz de la Barra por Fe en el Perú y Fernando Olivera por Frente de la Esperanza 2021.

Asimismo, destacan Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Fiorella Molinelli por Fuerza y Libertad, y Roberto Sánchez por Juntos por el Perú, quienes ya cuentan con la inscripción definitiva de sus planchas.

Entre los demás candidatos inscritos se encuentran Rafael Belaúnde Llosa por Libertad Popular, Enrique Valderrama por el Partido Aprista Peruano, Alex Gonzales por el Partido Demócrata Verde, Jorge Nieto por el Partido del Buen Gobierno y Herbert Caller por el Partido Patriótico del Perú.

Estos postulantes han cumplido con los requisitos legales y formales establecidos por la normativa electoral vigente.

Además, se oficializó la inscripción de Walter Chirinos por el Partido Político PRIN, Mesías Guevara por el Partido Morado, Vladimir Cerrón por Perú Libre, Carlos Jaico por Perú Moderno y José Luna Gálvez por Podemos Perú.

Finalmente, también figuran Paul Jaimes por Progresemos, Antonio Ortiz por Salvemos al Perú, Carlos Espá por Sí Creo, George Forsyth por Somos Perú, Roberto Chiabra por Unidad Nacional y Rosario Fernández por Un Camino Diferente.