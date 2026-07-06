El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) detectó 19 casos de candidatos que fueron inscritos de manera simultánea para participar en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, las observaciones corresponden a postulantes que figuran en dos organizaciones políticas distintas o que buscan más de un cargo de elección popular al mismo tiempo.

La legislación electoral prohíbe este tipo de inscripciones, por lo que los expedientes serán evaluados por las autoridades electorales. Los casos fueron identificados durante la revisión de las listas presentadas por partidos políticos y movimientos regionales.

Inscripciones se habrían realizado para completar listas

Los reportes de fiscalización indican que estas duplicidades se produjeron durante el cierre del periodo de inscripción de candidaturas. Según la información revisada por el programa periodístico, algunos personeros habrían registrado postulantes con el fin de completar las listas y cumplir con las cuotas exigidas antes del cierre del sistema Declara Más.

Las observaciones involucran a agrupaciones políticas de alcance nacional y movimientos regionales. Entre los partidos que concentran la mayor cantidad de registros duplicados figuran Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

Casos detectados en distintas regiones

Uno de los casos corresponde a Russell Anaya Muñoz, quien aparece inscrito dos veces para la alcaldía provincial de Lauricocha, en Huánuco. Su candidatura fue registrada por Alianza para el Progreso la noche del último día de inscripciones y, dos minutos después, el Movimiento Independiente Regional de Huánuco presentó otra inscripción con el mismo postulante.

Los registros partidarios y migratorios muestran que Anaya Muñoz cambió y canceló su afiliación política en cuatro oportunidades. Entre las organizaciones por las que pasó figuran Renovación Popular y Ahora Nación.

Fuente: Cuarto Poder.

En Tacna también se detectó el caso del profesor Mario Copa Conde. El sistema lo registra como candidato a la alcaldía provincial de Candarave por el movimiento Unidos por Tacna y, al mismo tiempo, como postulante a consejero regional por Renovación Popular.

Otra situación similar involucra a Sharon Martínez Huertas en Arequipa. La ciudadana figura como candidata a regidora tanto por Acción Popular como por Alianza para el Progreso.

Las revisiones realizadas por los organismos electorales también identificaron casos de inscripciones duplicadas en Áncash y Cusco. Las observaciones comprenden postulaciones presentadas por partidos nacionales y movimientos regionales.

El cronograma electoral establece que los Jurados Electorales Especiales deberán resolver en primera instancia las tachas, exclusiones, renuncias y retiros de listas hasta el 20 de agosto. Hasta esa fecha continuarán las revisiones de la documentación presentada por las organizaciones políticas.

Las autoridades electorales también seguirán auditando las hojas de vida y los expedientes de los postulantes. El objetivo es verificar que todas las candidaturas cumplan con los requisitos legales antes del inicio oficial de la campaña electoral.