A pocas horas del debate técnico programado entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral emitió un pronunciamiento dirigido a ambas organizaciones políticas. El ente electoral recordó los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y promovió el cumplimiento de las reglas establecidas para el proceso electoral.

Este comunicado fue difundido antes del encuentro que se realizará este domingo en la sede del Jurado Nacional de Elecciones, ubicada en el distrito limeño de Jesús María. Durante la actividad, los equipos técnicos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentarán las propuestas que respaldan sus respectivos planes de gobierno.

Pronunciamiento del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/pBiYg3UPKU — JNE Perú (@JNE_Peru) May 24, 2026

¿Qué solicitó el JNE?

El comunicado lleva las firmas de Mariela Noles Cotito, Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa, integrantes del Tribunal de Honor. En el texto se recuerda a los participantes la importancia de mantener una conducta acorde con la responsabilidad de quienes buscan acceder a cargos públicos.

Asimismo, se solicita dejar de lado expresiones ofensivas, actos de violencia, discriminación o cualquier forma de agresión durante el desarrollo de la campaña. La entidad señaló que el intercambio de ideas debe centrarse en propuestas y planteamientos de interés para la ciudadanía.

Otro de los puntos incluidos en el pronunciamiento está relacionado con el contenido de las exposiciones que se realizarán durante el debate. El Tribunal indicó que las intervenciones deben enfocarse en explicar las propuestas de gobierno y los mecanismos previstos para ponerlas en práctica.

Según se precisa en el documento, este criterio está vinculado al Compromiso N.° 8 del Pacto Ético Electoral. Dicho acuerdo busca que los debates permitan a los electores conocer y comparar las alternativas presentadas por cada organización política antes de emitir su voto.

La entidad también dirigió un mensaje a los partidos para que promuevan un comportamiento respetuoso entre sus seguidores. El pedido incluye a las personas que acudirán a los alrededores del Jurado Nacional de Elecciones durante el desarrollo de la actividad.

El objetivo es evitar incidentes que puedan alterar el normal desenvolvimiento de la jornada. Además, se busca preservar un ambiente de convivencia y respeto entre los participantes y asistentes.