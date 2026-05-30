El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que los miembros de mesa constituyen la máxima autoridad durante el acto electoral y que ellos determinarán si permiten o restringen las grabaciones en video en sus respectivos locales de votación.

“Hemos conversado mucho respecto a las garantías que se tienen que dar, por ejemplo, de protección de los datos de las personas o de los miembros de mesa que podrían estar ahí”, justificó en una entrevista institucional.

Precedente

No obstante, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó el pasado 22 de mayo que Fuerza Popular y Juntos por el Perú suscribieron un acta para permitir que sus personeros registren en video o fotografía el escrutinio de votos durante la segunda vuelta del 7 de junio.

La ONPE recalcó que están prohibidas las transmisiones en vivo del conteo de votos y añadió que esta restricción busca preservar la tranquilidad de quienes integran las mesas de votación.

Facultades

Para Burneo, sin embargo, los miembros de mesa pueden permitir o restringir las grabaciones según su criterio. Precisó que esa potestad responde al rol que la ley les asigna como primera autoridad durante el acto electoral.

El funcionario señaló que los miembros de mesa podrán recurrir a la fuerza pública si algún registro interrumpe el desarrollo normal de la jornada electoral.

No obstante, aclaró que espera que la situación no llegue a ese extremo.

“Ellos son los que van a poner, digamos, algunas reglas en torno a estas grabaciones. Al principio se va a permitir, en la medida que no se vulneren otro tipo de derechos y otro tipo de garantía”, indicó.

Burneo agregó que el JNE reforzará esa supervisión con sus propios fiscalizadores, el próximo 7 de junio.