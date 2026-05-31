Varias instituciones educativas y Pronoeis Municipales, celebraron alborozados los 95 años que cumple la Educación Inicial en el Perú, donde cada 25 de mayo se rinde homenaje a la primera infancia y destaca la importancia crucial del desarrollo y aprendizaje temprano en los niños.

Ese día se conmemora la creación del primer jardín de infancia en el país, por los educadoras peruanas, las hermanas Emilia y Victoria Barcia Boniffatti, con el célebre lema: “Todo por amor, nada por fuerza”.

PUEDES VER: Piura: Apuestan por una educación de calidad en colegio Los Ejidos

LEMA SIGNIFICATIVO

Justamente, la IEI 010 de Los Algarrobos, tomó este lema para recordarlos siempre y este año se encuentran celebrando “55 años educando con el corazón”, bajo la dirección de Maritza Morocho Abad.

El plantel realizó diversas actividades interactivas con los niños como taller musical, un picnic divertido, un taller gráfico donde los pequeños con los colores llenaron de alegría este día especial, un taller literario para disfrutar la magia de un cuento dramatizado.

Además, un ambiente de psicomotricidad con una mañana de juegos, para culminar con la proyección de una película infantil.