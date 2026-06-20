A pocas horas de concluir el plazo para inscribir candidaturas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reportó el ingreso de más de 9 mil listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según la entidad, el avance representa casi el 70 % de las 14 mil postulaciones que espera recibir a nivel nacional.

Así lo informó este viernes, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, en declaraciones a Canal N. La funcionaria señaló que el registro de candidaturas continuaba desarrollándose mientras las organizaciones políticas completaban la presentación de sus expedientes.

“Nosotros tenemos un estimado de 14 mil listas que deberían estar ingresando al Jurado Nacional de Elecciones, pero en esta hora exactamente, a menos de cuatro horas de que venza el plazo, tenemos más de 9 mil listas que ya han ingresado, esto es casi el 70 % de la proyección que tenemos”, manifestó.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿Cuántos partidos participarán?

Clavijo informó que son 74 las organizaciones políticas habilitadas para presentar candidaturas en estas elecciones. Entre ellas figuran partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales conformadas para competir en distintas jurisdicciones del país.

Asimismo, precisó que las postulaciones pueden presentarse para cargos regionales, municipales provinciales y municipales distritales. El plazo para realizar este trámite culmina a la medianoche.

La funcionaria también recordó que el proceso de recepción de documentos se realiza tanto de manera virtual como presencial. Para ello, las agrupaciones políticas cuentan con 91 sedes de los Jurados Electorales Especiales distribuidas en todo el territorio nacional.

Además, indicó que las 25 Oficinas Desconcentradas del JNE y la sede ubicada en el jirón Cusco, en el centro de Lima, también pueden recibir expedientes. Posteriormente, estos son derivados al órgano electoral competente para su evaluación.

Respecto a las organizaciones que acudan en las últimas horas, explicó que se respetará el ingreso de quienes lleguen antes del vencimiento del plazo. En esos casos, la atención continuará hasta concluir el trámite correspondiente.

“Aquella organización política que ingrese hasta las 11:59 podrá seguir siendo atendida dentro del local del Jurado Electoral Especial hasta que culmine su trámite”, sostuvo.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)





Proyectan cerca de medio millón de candidatos

Durante la entrevista, Clavijo señaló que el número de postulantes podría superar ampliamente el registrado en las elecciones regionales y municipales de 2022. El balance definitivo será conocido una vez concluya la etapa de inscripción.

La secretaria general del JNE explicó que la elevada cantidad de organizaciones habilitadas para participar podría llevar a que el proceso reúna cerca de medio millón de candidatos en todo el país.

“Se estima que podamos llegar a medio millón. Tendremos el balance seguramente el día de mañana, porque tenemos 74 organizaciones políticas que se presentarán a nivel regional, municipal, provincial y distrital”, afirmó.

Clavijo también informó que los Jurados Electorales Especiales utilizarán sistemas de inteligencia artificial para verificar la información presentada por los candidatos mediante cruces de datos con entidades como el Poder Judicial, Sunedu y Sunarp. Según indicó, este proceso se realizará hasta el 5 de agosto, fecha límite para la admisión de las listas.

Presentación no garantiza la inscripción

La funcionaria aclaró que la entrega de una solicitud no implica la inscripción automática de una candidatura. Cada expediente deberá pasar por una etapa de calificación para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa electoral.

Tras esa revisión, las listas admitidas podrán ser objeto de observaciones y tachas presentadas por la ciudadanía. El procedimiento forma parte de las etapas previas a la publicación definitiva de candidatos habilitados para participar en los comicios de octubre de 2026.