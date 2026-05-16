El Jurado Nacional de Elecciones realizará este domingo 17 de mayo la proclamación oficial de las dos fórmulas presidenciales que competirán en la segunda vuelta electoral prevista para el 7 de junio. La ceremonia ha sido programada para las 7:00 de la mañana y marcará el cierre formal de la primera etapa de las Elecciones Generales 2026.

Con este acto, quedará confirmado que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán el balotaje. Tras la audiencia pública, el organismo electoral también ofrecerá una conferencia de prensa para informar detalles del proceso.

¿Cuáles fueron los resultados oficiales de la ONPE?

De acuerdo con el conteo al 100 % de actas realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori obtuvo 2 millones 877 mil 678 votos válidos. Esa cifra representa el 17.181 % del total.

Por su parte, Roberto Sánchez alcanzó 2 millones 15 mil 114 votos válidos, equivalente al 12.031 %. En tercer lugar quedó Rafael López Aliaga con 1 millón 993 mil 904 votos, lo que representa el 11.904 %.

En la primera vuelta participaron 35 candidatos presidenciales. Ninguno logró superar el 50 % de los votos válidos necesarios para ganar en una sola jornada electoral.

Ante ese escenario, el proceso se definirá en una segunda elección programada para el 7 de junio. La fórmula ganadora asumirá el mando del país el próximo 28 de julio.

Proceso demoró más de un mes

La proclamación oficial se realizará más de un mes después de los comicios celebrados el 12 de abril. Durante esa jornada se reportaron retrasos e inconvenientes en diversas mesas de votación.

En algunos distritos de Lima incluso se tuvo que ampliar el horario de votación hasta el 13 de abril debido a problemas en la instalación de mesas. Estos hechos generaron cuestionamientos al desarrollo del proceso electoral.

Jurados especiales concluyeron revisión

Desde el lunes pasado hasta este sábado 16 de mayo, los 60 Jurados Electorales Especiales culminaron la proclamación de resultados en sus respectivas jurisdicciones. Ese procedimiento era necesario antes de la proclamación nacional.

Además, la ONPE concluyó el procesamiento de las 92 mil 766 actas electorales registradas en los comicios. Con ello, el sistema electoral dejó listo el camino para el inicio de la campaña de segunda vuelta.