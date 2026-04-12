Este domingo, más de 27 millones de ciudadanos están convocados a participar en las elecciones generales, donde ejercerán su derecho al sufragio en cinco procesos simultáneos: Presidencia de la República, Senado nacional, Senado regional, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Sin embargo, desde distintos puntos de Lima se reportó retrasos en la llegada del material electoral, lo que impidió la instalación de algunas mesas de sufragio al inicio de los comicios, previsto para las 7:00 a.m.

Sobre ello, Julia Romero, vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), señaló en diálogo con nuestro medio que la institución se mantiene atenta a estas incidencias y cuenta con 50 mil fiscalizadores desplegados en todo el territorio nacional.

“En primer lugar, que la ciudadanía sepa y tenga la seguridad que el JNE está replegado en todas las mesas de votación, en los locales de votación. Somos 50 000 y estamos identificados con un chaleco rojo y también con un polo blanco, y siempre con el logo del jurado. Nosotros venimos fiscalizando este proceso electoral antes, durante y también lo vamos a hacer después. El día de hoy, la fiscalización está tomando nota de estas incidencias”, declaró a RPP.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la calma y recordó que la normativa establece que las mesas de sufragio pueden instalarse hasta antes del mediodía.

“Vamos a esperar que las mesas se vayan instalando, pero es importante también llamar a la ciudadanía a que espere. ONPE ya ha dado fechas, horas para que este material llegue, pero también es importante mencionar que la normativa permite que las mesas puedan, de manera justificada, ser instaladas hasta el mediodía. Entonces hay que esperar y finalmente, en su momento, el jurado va a dar nota de los resultados de esta fiscalización”, señaló.

“La normativa prevé, en tanto esté justificada, que pueda demorar un poco la instalación. Pero acá también es importante resaltar que instamos a los que han sido designados como miembros de mesa, titulares y suplentes, que hayan acudido, y si aún no acuden, por favor, que lo hagan, y a la ciudadanía también que es llamada a cumplir este rol, que lo pueda asumir con responsabilidad para que esta jornada se lleve de la mejor manera”, añadió.

La vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó las multas que deberán asumir los miembros de mesa que no se presenten a cumplir con su deber, y precisó que estas son diferenciadas según el nivel socioeconómico de los ciudadanos infractores.

“Sí, aquí hay que distinguir que la normativa establece niveles de sanción de acuerdo a la situación económica. Para las personas que están en situación de extrema pobreza, se ha establecido que la multa va a ser S/ 27.50 si es que no acude a votar”, sostuvo.

“Si estás en una situación de pobreza, pero que no es extrema, va a ser de S/55, y para todas las demás personas S/ 110. A esto se suma el hecho de que, si no vas a ser miembro de mesa, pese a tener la obligación, el monto es de S/ 275. Y eso es indistinto si estás en un nivel de pobreza extrema o no, es el 5 % de una UIT, ese sería el monto”, agregó.