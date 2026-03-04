El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Burneo, exigió este martes al Poder Ejecutivo garantizar integralmente el presupuesto necesario para los procesos electorales de 2026. Durante una visita al Congreso, Burneo advirtió que cualquier omisión en esta obligación podría configurarse como causal constitucional de vacancia presidencial según el marco legal vigente.

El titular del JNE precisó que los recursos requeridos financiarán específicamente las labores de fiscalización electoral en todo el territorio nacional. Además, los fondos permitirán la correcta implementación de los Jurados Electorales Especiales previstos para los comicios generales.

Gobierno transfirió S/702 millones a entidades electorales

El pasado 26 de febrero, mediante decreto supremo, el Gobierno autorizó la entrega de S/114 millones directamente al Jurado Nacional de Elecciones. Paralelamente, la Oficina Nacional de Procesos Electorales recibió S/588 millones para organizar y ejecutar las elecciones generales programadas para este año.

Estos fondos cubren tanto las elecciones presidenciales como las elecciones regionales y municipales convocadas para 2026. La transferencia responde a las necesidades operativas básicas de las instituciones encargadas del sufragio nacional.

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, expuso ante la Comisión de Constitución del Congreso la situación presupuestal de su institución. Corvetto destacó que el monto transferido excede ampliamente los gastos necesarios para la primera vuelta electoral.

El directivo detalló que los S/588 millones recibidos permiten financiar también una eventual segunda vuelta presidencial y las elecciones regionales primarias. Corvetto enfatizó que el tiempo disponible hace innecesario un gasto total inmediato del presupuesto asignado.

“Nos acaban de dar 588 millones de soles, que es imposible que los gastemos en primera vuelta, no hay tiempo para gastarlo en primera vuelta. Pero eso nos va a permitir financiar la segunda vuelta, primarias de regionales y municipales y todo lo que tiene que ver con actividades previas”, explicó Corvetto sobre la amplitud de los recursos transferidos.

Saldo presupuestal pendiente

Corvetto reconoció la existencia de un saldo adicional de S/688 millones aún pendiente de entrega por parte del Ejecutivo. El directivo aclaró que la institución recibirá estos fondos entre los meses de abril y mayo según lo comprometido por el Gobierno.

El jefe de ONPE minimizó cualquier percepción de urgencia en la entrega del saldo restante del presupuesto electoral. Corvetto sostuvo que el tiempo disponible permite una gestión ordenada de los recursos sin comprometer la organización de los comicios.

“Tendríamos un saldo todavía de S/688 millones de soles, pero para darnos ese dinero todavía hay tiempo. Se nos ha dicho abril, mayo que se nos estaría dando el dinero. Hay tiempo, no hay ninguna urgencia, pero es importante tenerlo en consideración”, precisó Corvetto sobre el cronograma presupuestal restante.

Posiciones expuestas ante Comisión de Constitución

Tanto Burneo como Corvetto presentaron sus informes presupuestales ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Las exposiciones revelaron enfoques distintos sobre la suficiencia de fondos para los procesos electorales nacionales.

Mientras el JNE enfatizó riesgos constitucionales por posibles incumplimientos presupuestales, ONPE mostró confianza en los recursos ya transferidos. Las declaraciones ante parlamentarios marcan el inicio oficial de la organización financiera de los comicios generales 2026.