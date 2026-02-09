La Junta Nacional de Justicia ordenó este lunes iniciar una investigación preliminar contra la exfiscal suprema Delia Espinoza por presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales mientras permanecía suspendida de sus funciones.

El caso se formalizó mediante el Informe N° 006-2026-GATRP-JNJ del 26 de enero, elaborado por el miembro de la JNJ Gino Ríos, en respuesta a la denuncia N° 1736-2025-JNJ presentada por el ciudadano Luis Miguel Caya Salazar.

📢La @JNJPeru abrió investigación preliminar contra la ciudadana Delia Espinoza Valenzuela, por su actuación como fiscal suprema y fiscal de la Nación, a raíz de presuntas irregularidades en el uso de bienes públicos.https://t.co/pBVKrT7AN9 — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) February 9, 2026

Vehículos fiscales bajo sospecha

De acuerdo con el documento, Espinoza habría hecho uso de dos vehículos oficiales del Ministerio Público, con placas EGW-711 y EGW-715, en momentos en que no podía ejercer ninguna atribución como fiscal suprema ni fiscal de la Nación, según lo estableció la Resolución N° 143-2025-PLENO-JNJ del 19 de septiembre de 2025.

“La Junta Nacional de Justicia considera que estos hechos ameritan una investigación preliminar, a fin de determinar si se produjo un uso indebido de recursos del Estado y si la conducta atribuida a la investigada resulta incompatible con los deberes y responsabilidades inherentes a la función fiscal, incluso durante un periodo de suspensión”, indicó la institución.

¿Por qué fue destituida como Fiscal de la Nación?

El pasado 23 de enero de 2026, la JNJ destituyó por unanimidad a Delia Espinoza de su cargo de fiscal suprema titular, culminando un proceso disciplinario iniciado en septiembre de 2025.

La sanción se impuso principalmente por no acatar de forma inmediata la Resolución N° 231-2025-JNJ, que en junio del año pasado ordenaba restituir en el cargo a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.

A finales de 2025, el Congreso de la República también sancionó a Espinoza con una inhabilitación de 10 años por presunto incumplimiento de la Ley N° 32130, norma que restituyó a la Policía Nacional sus facultades operativas en las investigaciones preliminares.

Los legisladores sostuvieron que las acciones de la exfiscal contravenían esta ley, que devuelve a la PNP el rol de conducir materialmente la investigación del delito en etapa preliminar.

Con esta nueva investigación preliminar, Espinoza acumula tres procesos sancionadores, mientras mantiene recursos judiciales para cuestionar las medidas adoptadas en su contra.