La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, recomendó la destitución de la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, tras considerar que incurrió en faltas muy graves al no acatar la resolución que ordenaba la reincorporación de Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación.

El informe al que accedió Correo, fechado el 14 de enero, señala que Espinoza actuó con pleno conocimiento de la obligatoriedad de las resoluciones y sin causas atenuantes.

Obstrucción

La resolución es parte de la investigación que tiene como ponente a Cabrera, actual presidenta de la JNJ, en el marco del procedimiento disciplinario que se inició a Espinoza por no acatar la decisión de reponer a Benavides como fiscal de la nación y fiscal suprema.

El proceso disciplinario ordinario N.º 61-2025-JNJ se inició a raíz de una denuncia presentada por el exconsejero regional de Moquegua Luis Miguel Caya Salazar el 25 de junio de 2025.

Entre los hechos más graves se señala que, el 16 de junio de 2025, Espinoza se negó a recibir a Benavides en la sede del Ministerio Público y omitió convocar de inmediato a la Junta de Fiscales Supremos, bloqueando así la reincorporación.

Además, se la sindica de instigar al personal para que permaneciera en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación con la intención de impedir que se cumpla la orden de la JNJ.

La JNJ considera que estas acciones afectaron la confianza ciudadana y dañaron la institucionalidad del sistema de justicia.

“En consecuencia, este despacho concluye que la sanción de destitución resulta proporcional, necesaria y jurídicamente legítima, atendiendo a la naturaleza de las faltas muy graves acreditadas”, se indica en la resolución, que ahora deberá ser sometida al pleno de la JNJ para su aprobación.