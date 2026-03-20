La Junta Nacional de Justicia resolvió no ratificar a José Domingo Pérez en su puesto como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios, tras culminar el proceso de evaluación correspondiente.

La decisión fue tomada por unanimidad del pleno de la JNJ en el marco de la Convocatoria n.° 002-2024-Ratificación/JNJ y será comunicada al Fiscal de la Nación para las acciones respectivas.

Según informó la institución, la evaluación incluyó un análisis integral del desempeño del magistrado, considerando diversos aspectos vinculados a su labor dentro del Distrito Judicial de Lima.

Entre los criterios revisados se encuentran la mesura en el ejercicio del cargo, el respeto al marco normativo y la dedicación al servicio de justicia, elementos que sustentan la determinación sobre su continuidad.