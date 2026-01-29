Un nuevo enfrentamiento se perfila entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuyo Consejo de Ética admitió a trámite un pedido de suspensión, del Instituto de Defensa Legal (IDL), contra cinco miembros de la JNJ.

En su solicitud, el IDL sostiene que estos magistrados merecen tal sanción debido a la Resolución N° 231-2025-JNJ, que dispuso la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema. Para la citada ONG, tal orden carecía de validez y ejecución.

Ante esto, el procurador de la JNJ, Marlo Tello, sostuvo que los argumento esgrimidos por el IDL ya se encuentran en la vía judicial, por lo que el CAL debió inhibirse. En tal sentido, Tello denunció a los miembros del mencionado consejo por presunto avocamiento ilegal de procesos en trámite.

En detalle

De acuerdo al documento al que accedió Correo, a denuncia de la JNJ apunta a Carlos Ampuero (presidente), Félix Vasi (consejero), María Vera (consejera) y Fernando Castañeda (consejero), todos integrantes del mencionado Consejo de Ética.

Marlo Tello cuestiona que ellos admitiesen una denuncia y un pedido para suspender por seis meses a a los magistrados María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Jaime de la Puente, Germán Serkovic y Cayo Galindo.

Su principal argumento es que por este caso ya “existe un proceso constitucional de amparo en trámite ante el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima”, en el cual la JNJ es parte demandada.

El proceso, incluso, fue iniciado por la ahora destituida e inhabilitada fiscal suprema Delia Espinoza, quien presentó el recurso el 18 de junio de 2025 y un escrito ampliatorio el 11 de julio del mismo año.

La denuncia del procurador de la JNJ fue presentada ayer en la Fiscalía de Miraflores-Surquillo-San Borja. Para hoy, sin embargo, el CAL agendó una audiencia para oír los descargos de los magistrados, a las 6:00 p.m.