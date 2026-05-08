Este viernes 8 de mayo culmina el plazo para que los interesados se inscriban en el concurso público de méritos que busca seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La etapa también incluye la presentación de documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Junta Nacional de Justicia.

De acuerdo con el cronograma aprobado por la Junta Nacional de Justicia, los postulantes tienen hasta el mediodía para completar su inscripción. Además, podrán presentar su declaración jurada a través del sistema SIDJI de la Contraloría General de la República hasta las 11:59 de la noche.

Presentación de documentos

El calendario del proceso establece que los postulantes que requieran acreditar condición de discapacidad podrán presentar la documentación correspondiente entre el 2 de mayo y el 11 de junio de 2026. Este procedimiento forma parte de los requisitos contemplados dentro del concurso.

Posteriormente, la Junta Nacional de Justicia evaluará el cumplimiento de requisitos presentados por cada candidato. Esta etapa está programada para los días 11 y 12 de mayo.

En caso se detecten observaciones en la documentación presentada, los postulantes podrán corregirlas. El periodo de subsanación fue fijado para el 13 y 14 de mayo.

Próximas etapas del proceso

La relación oficial de candidatos aptos será publicada el 18 de mayo. A partir de esa fecha continuará el proceso de selección con nuevas evaluaciones.

Los participantes deberán rendir una evaluación de conocimientos y pasar por una revisión curricular. Además, enfrentarán un estudio de caso relacionado con la presentación de su plan de trabajo.

El proceso contempla además entrevistas personales a los candidatos. Al tratarse de un concurso público, también se habilitarán fechas para la presentación de tachas y denuncias contra los postulantes.

La etapa final culminará con la elección de la nueva autoridad electoral. Según el cronograma oficial, la juramentación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales está prevista para el próximo 3 de julio.