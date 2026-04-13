La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció el inicio de una investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, tras las denuncias registradas durante el desarrollo de las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del pleno de la institución, según informó la entidad a través de un comunicado oficial difundido este 13 de abril de 2026.

Investigación responde a denuncias difundidas en medios

De acuerdo con el pronunciamiento institucional, la medida se tomó tras los hechos reportados por diversos ciudadanos durante la jornada electoral.

“La Junta Nacional de Justicia informa a la ciudadanía que, en sesión de Pleno extraordinario, se aprobó por unanimidad el inicio de investigación preliminar contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Alessandro Corvetto Salinas”, señala el comunicado.

La institución precisó que la investigación se realiza en atención a las denuncias difundidas a través de medios de comunicación en el contexto del proceso electoral.

Solicitan informe sobre proceso de ratificación del funcionario

Además del inicio de la investigación, la JNJ informó que se solicitará un informe detallado sobre el proceso de ratificación del titular de la ONPE.

“El Pleno acordó por unanimidad solicitar a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado respecto del proceso de ratificación del referido funcionario”, indica el documento.

Este informe permitirá contar con mayores elementos de análisis para la toma de decisiones en el marco de las competencias constitucionales de la institución.

JNJ asegura respeto al debido proceso

La Junta Nacional de Justicia precisó que las acciones adoptadas se desarrollarán respetando las normas constitucionales y legales vigentes.

“Estas acciones se realizan en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, garantizando el debido proceso y el respeto de los derechos de las personas involucradas”, añade el comunicado.

Asimismo, la institución reafirmó su compromiso con el respeto al Estado de derecho y la estabilidad institucional.