La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que abrió de oficio una investigación preliminar contra el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Alessandro Corvetto Salinas, a raíz de la demora en la entrega del material electoral en Lima, situación que derivó en la ampliación de la jornada de las Elecciones Generales 2026.

Mediante un comunicado, la institución indicó que la medida fue tomada el lunes 13 de abril, en el marco de sus atribuciones constitucionales.

En esa misma línea, indicó que, hasta la fecha, se han recibido múltiples denuncias ciudadanas por los mismos hechos, las cuales también son investigadas de oficio, “al haberse presentado con posteridad a la apertura de la investigación preliminar”.

La Junta Nacional de Justicia precisó que dichas denuncias serán evaluadas conforme al reglamento de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios.

En ese sentido, la Junta Nacional de Justicia indicó que ya se notificó a Piero Alessandro Corvetto Salinas sobre la resolución que dispone la apertura de la investigación preliminar, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar sus descargos, en respeto del debido proceso.

Posteriormente, la JNJ reafirmó su compromiso con la Constitución Política del Perú, el Estado de derecho y el orden democrático, los cuales —indicó— son pilares fundamentales para la gobernabilidad y la confianza ciudadana.