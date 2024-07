La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso abrir una investigación preliminar en contra del magistrado Juan Fernández Jerí, jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), por haberse reunido con autoridades, ya que, según dijo, buscaba presupuesto.

De acuerdo a un informe del periodista Daniel Yovera, la indagación contra Jerí implica a seis autoridades, las cuales se encuentran investigadas por el Ministerio Público.

Cabe recordar que, Fernández Jerí fue cuestionado por ser sindicado por Jaime Villanueva, ante la Fiscalía de la Nación, de informar a Patricia Benavides sobre el proceso de suspensión contra el fiscal Rafael Vela Barba.

Según el informe de la JNJ, a la que Yovera tuvo acceso, las visitas de las que Fernández Jerí tanto se jactaba que eran libres de irregularidad y eran de total conocimiento de la ahora destituida Patricia Benavides; no encajarían directamente en los ámbitos legales, ello, pues el fiscal “no había estado facilitado para realizar dicha gestión, toda vez que no era titular del pliego”.

Además, durante el 2022, fecha en la que sucedieron estos encuentros, “la Autoridad Nacional de Control no existía como unidad ejecutora de la Fiscalía”. “Con lo cual habría incumplido las disposiciones legales referidas a las atribuciones del titular del pliego del Ministerio Público, función que recaía en el fiscal de la nación por su condición de titular del pliego”, se señala en la investigación.

Cabe precisar que, en el 2023 en una entrevista al periodista Fernando Vivas en RPP, el mismo Fernández Jerí informó que existieron reuniones con el presidente de la Comisión de Constitución del periodo 2022-2023; José Luna Gálvez, quien es investigado por la presunta inscripción irregular del partido Podemos Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además de los congresistas Miguel Ciccia, representante de la bancada de Renovación Popular en dicho grupo de trabajo; Martha Moyano, representante de Fuerza Popular en esa Comisión; y María Acuña, representante de Alianza para el Progreso en presupuesto. De estos tres, Ciccia y Acuña se encuentran investigados por diferentes delitos ante el Ministerio Público.





