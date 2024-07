Jaime Villanueva es un personaje que ha puesto de cabeza al Ministerio Público y hecho graves imputaciones a diversos personajes del mundo político, judicial y periodístico. Impedido de declarar por obvias razones, su abogado, Luis Capuñay, ahonda en las imputaciones y señala, categórico, que el exasesor de Patricia Benavides dice toda la verdad.

Inicio esta entrevista preguntándole por el celular de Janett Talavera, exasesora del JNE. ¿Qué contenido específico puede tener contra Jorge Salas Arenas y Rafael Vela Barba?

De lo que me comentó Jaime (Villanueva) es que en ese teléfono se hicieron intercambios de WhatsApp entre Talavera y Rafael Vela. Se hacían consultas respecto a temas legales por encargo de Salas Arenas. Vela planteaba algunas recomendaciones, pero también Jaime tenía una vinculación directa con el partido de Verónika Mendoza. Ese partido tenía personas que eran parte de la alianza con Perú Libre. Ellos querían saber, en el marco de las apelaciones planteadas por FP y Perú Libre en la segunda vuelta, el criterio del Jurado. Jaime le pedía a Vela que averigüe cuál era el estado de tal o cual decisión y este se comunicaba con Talavera. Ella le daba información sobre lo que se iba a resolver en tal sentido o en tal plazo. Eso se le comunicaba a Jaime y este lo transmitía a Perú Libre. Era una alimentación de información de Talavera a través de Vela para que Perú Libre sepa cuál iba a ser el verdadero sentido de las decisiones del Jurado siempre buscando favorecer a Perú Libre.

¿Todo con conocimiento de Salas Arenas?

Entendemos que sí porque ella era asesora directa de Salas Arenas. Y no es que sea abogada. Se entiende que para que ella tenga conocimiento de una decisión, debía ser con previa consulta con su jefe.

¿Por qué no se revisa el celular?

Hay un primer peritaje que creo que ya es público que se hizo al teléfono de Talavera en el que se menciona el intercambio de llamadas entre ella y Pablo Sánchez; entre ellos y Rafael Vela e inclusive el envío de archivos. Ahora, en el desarrollo de la investigación que conduce Alcides Chinchay para el caso del cerco contra Alan García son cuatro temas materia de investigación y uno es este: la tratativa entre Talavera y Vela para obtener información del JNE en la segunda vuelta.

¿Ese es el mismo celular que fue incautado por el Caso Chisac?

Sí. Y ahí sucede un tema. Ese teléfono ha sido incautado hace más o menos 29 meses. Antes, Talavera nunca se acercó para la devolución de su teléfono, pero en el curso de la investigación que dirige Chinchay y después de que se admite la participación de Rafael Vela como autodefensa, advertimos en esas diligencias que el doctor Luis Naldos, abogado de Talavera, se acercaba a Vela y conversaban en los “breaks” de la diligencia. Recién cuando Jaime dice que ese teléfono tiene información, Talavera ha pedido que le sea devuelto, pero la Fiscalía le ha dicho que no y está disponiendo que se remita al despacho de Chinchay.

¿Quién tiene el teléfono actualmente?

Lo tiene el Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima.

¿Y quién está a cargo?

La fiscal a cargo de la carpeta es la doctora Yanira Virginia Ajalcriña Cáceres.

¿Desde cuándo lo tendría ella?

Desde el momento que se produjo la incautación en el Caso Chisac.

¿O sea, hace dos años?

Sí, pero el 2 de julio ella saca una disposición que la firma el doctor José Emilio Caballero Miranda, que es el provincial de ese despacho, en la que declara improcedente la solicitud formulada por la defensa de Talavera (...). Ahora será puesto a disposición de Chinchay para que se corrobore lo que dice Villanueva.

¿En cuanto tiempo se podría conocer el contenido del celular?

Entiendo que el señor Chinchay debe emitir una disposición ordenando abrir la información que contiene el teléfono y eso se puede hacer en una a dos semanas. Lo interesante de esa diligencia será revisar el contexto de las comunicaciones entre Vela y Talavera.

¿A quiénes más comprometería el contenido de ese celular?

En ese teléfono habría comunicaciones con gente de prensa y abogados.

¿Se reafirma Villanueva en que hubo un fraude en 2021?

Él no puede aseverar el fraude pero sí entiende que las coordinaciones entre Talavera y Vela eran para favorecer a Castillo y evitar que Keiko asuma la presidencia.

Si ella ganaba se les caía el caso...

Hubieran podido tener menos control.

¿Qué le responde Villanueva a los que afirman que miente?

Cuando tú asumes la postura de someterte a una colaboración eficaz, lo haces con dos ideas claras: que vas a aceptar tu responsabilidad porque no hay un colaborador que no acepte que ha cometido delito y, segundo, que vas a decir la verdad porque si tú no cumples esa obligación en algún momento te pueden revocar la libertad e ir a prisión.

Pero según Rafael Vela, Villanueva miente... A mí me sorprende mucho que una persona con las cualidades que tiene diga eso. El Código Procesal Penal sanciona al cliente e inclusive hay un tipo penal de falso testimonio. Decir eso es tratar de sorprender a la gente que no conoce de derecho. El único que asumiría consecuencias negativas sería Jaime.

¿Qué pruebas ha presentado para ratificar sus dichos contra Gorriti, Vela, Sánchez y Pérez?

Gorriti ha dicho que no tenía una relació cercana con Jaime. Yo publiqué en Twitter una foto de un libro en el que Gorriti le hace una dedicatoria con palabras de aprecio. Eso demuestra que hay cierta cercanía y cierto aprecio que podría haber llevado a que, efectivamente, como dice Jaime, un mes después de producir la muerte de Alan García, el mismo día que coincidió con la celebración del aniversario de Israel creo, Gorriti lo había convocado a las oficinas del IDL y le haya propuesto un brindis celebrando la muerte de García. Le dijo “brindemos porque ya murió”. Y lo que sí no se ha mencionado es que la preocupación de Gorriti era que Federico Danton busque algún tipo de revancha por la muerte de su padre.

¿Como es la cercanía con José Domingo Pérez?

Pérez ha dicho que “el hecho de que yo había tenido una relación institucional con Villanueva no significa que seamos amigos, ¿no?”. Y se filtró una fotografía en la que están compartiendo en la casa de Villanueva. Estaba JDP con su pareja, Miguel Girao con su pareja y Jaime con su pareja. ¿Por qué están estas tres personas? Porque Miguel Girao presenta a Jaime con José Domingo en el contexto de la búsqueda de un fiscal para el Caso Cocteles.

Villanueva también habló sobre una reunión entre José Domingo Pérez y Gorriti ¿no?

Sí. Ha dicho que se han reunido tanto en IDL como en el departamento de Gorriti.

¿Y qué hacían ahí?

Según lo referido, Gorriti era quien daba el camino a seguir en la investigación contra Alan y Keiko. Ese era el motivo de las visitas.

¿Cómo se comprueba que Rafael Vela le hizo un cerco Alan García?

La realidad prima. Por el tipo de relación que Villanueva tenía con Rafael Vela y JDP, que era una relación de amistad, no es que se reuniera y tomara foto, grabara o se quedara con la copia de un documento. Todo eran coordinaciones. Acá lo que prima es su dicho y cómo se contrasta con la realidad.

¿Y el dicho y la realidad coinciden?

Sí, en que coordinaron traer a García al Perú. Y vino siendo citado para declarar. IDL recibía información privilegiada como documentaciones de Brasil y tradujo rápidamente esos documentos con los recursos que tiene -más rápido que la Fiscalía- y luego se produce la suspensión de la declaración de García y el requerimiento de impedimento de salida del país. Todo lo que Villanueva declara se contrasta con hechos.

¿Tiene más detalles sobre esto?

Sí.

¿Cuál era la relación entre Vladimir Cerrón y Rafael Vela?

Hay una reunión en el departamento de Ruth Luque. Allí participan ellos y antes Jaime había coordinado para poner en el teléfono a Vela. En esa comunicación se le pide no comprender a Castillo en la investigación de Los Dinámicos del Centro. La promesa en contraparte era que Castillo impulsara la habilitación de fiscales supremos titulares que estaban vacantes en la Fiscalía. Accedieron, pero al ver que no cumplían el ofrecimiento, se allana el local de Perú Libre.

¿Las personas que están a cargo de las investigaciones son confiables?

Si vamos a hablar de la investigación del Caso Valkiria, que está a cargo de Freddy Niño Torres, sí. Es una persona responsable y muy estudiosa de su carpeta. En el caso que conduce Delia Espinoza, está actuando acertadamente. En el caso de Chinchay, es el único en el que he escuchado ataques de JDP, Vela y Gorriti y lo tildan de “fiscal hostil”, pero para ellos un fiscal hostil es el que no se somete a sus requerimientos.

Según Villanueva ¿qué poder podría haber tenido Gorriti?

Con el doctor Villena no tiene ningún tipo de injerencia, pero lo que Villanueva ha referido es que en la época de Sánchez y Chávarry, era una persona que buscaba ser guía de los casos Cuellos Blancos del Puerto y Odebrecht.

¿Villanueva tiene alguna enfermedad?

Diabetes. Se controla la glucosa con su régimen alimenticio.

¿Ha recibido amenazas?

Felizmente, no (...). Villanueva, al someterse a una colaboración, quiere reparar el daño que le causó a la sociedad, a su familia. Si tú analizas, la única persona que ha reconocido su error es él y me sorprende que muchas personas implicadas, pese a los elementos de convicción en su contra, se niegan a aceptar la realidad. Está asumiendo las consecuencias de sus actos, pero otras personas no lo están haciendo.