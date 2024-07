El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció una investigación exhaustiva no solo a los policías acusados de violación múltiple a un agente, sino también a los oficiales que no informaron sobre el hecho.

“Porque aquí no vamos a tener ningún espíritu de cuerpo. Aquí van a resultar sancionados no solamente los que han actuado de manera deplorable con la violación del efectivo policial sino también los que no dieron cuenta”, afirmó Santiváñez.

El ministro señaló que las investigaciones determinarán la responsabilidad de los policías denunciados por la violación múltiple a uno de sus colegas en una unidad de Rescate de la institución. Hasta el momento, solo dos de los diez agentes implicados han sido enviados a prisión preventiva.

“Esos dos efectivos ya se encuentra en prisión, pero con respecto a los otros tiene que culminarse la investigación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró Santiváñez.

Dificultades para combatir la criminalidad

En otro tema, el ministro del Interior denunció que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad obstaculiza la labor policial al no disponer la limitación de derechos e intervención a una presunta organización criminal solicitada hace 45 días.

“¿Cuántas veces nos ha devuelto el expediente? Cinco veces. ¿Cómo podemos luchar contra la criminalidad?”, cuestionó el ministro.

El ministro del Interior brindó estas declaraciones tras inaugurar en Trujillo el circuito de enseñanza y evaluación de manejo de vehículos policiales en la escuela superior técnica profesional.