JNJ: Oliva asegura que Defensor del Pueblo "no impondrá agenda" en el Congreso

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Oliva, indicó que no permitirá que el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, “imponga una agenda” de trabajo, luego de que este solicitara una sesión conjunta con el grupo de Constitución por el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Nosotros ya lo hemos invitado desde marzo para que pueda ir a la comisión a explicarnos sobre el trabajo y avance de la ley orgánica de la JNJ”, sostuvo en diálogo con Correo.

Oliva calificó como una “falta de respeto” que Gutiérrez no asistiera a la sesión de Justicia del último martes, e informó que la nueva citación será para el 4 de junio.

"Es un tema de que él tiene que venir a informarnos. No puede decir que quiere que se convoque a una sesión extraordinaria para que las comisiones de Constitución y Justicia hagamos una sesión conjunta. Ese no es su deber, él no va a poner la agenda", recalcó.