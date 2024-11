Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de China, Xi Jinping, arribarán a Lima esta semana para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, que se desarrollará en la capital peruana del 10 al 16 de noviembre.

Según el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, el presidente Xi Jinping tenía programado llegar el martes, aunque fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron a RPP Noticias que su llegada finalmente será el jueves.

En declaraciones al programa Punto Final, Schialer explicó que, aunque se contempló la posibilidad de que Xi Jinping asistiera a la inauguración del puerto de Chancay, finalmente este acto se realizará en el Palacio de Gobierno de Perú, debido a restricciones de seguridad chinas.

“Ellos tienen una serie de legislaciones en los cuales yo no voy a ahondar por respeto a la parte china que nos hicieron ver y entender que por más que hubieran querido estar presentes no se podía por previsiones de seguridad chinas”, detalló el canciller Schialer, refiriéndose a la decisión del gobierno chino de no asistir físicamente a la inauguración.

Por su parte, el presidente Joe Biden tiene previsto llegar a Lima la noche del jueves 14 de noviembre. En su agenda destaca una reunión bilateral con la presidenta peruana Dina Boluarte, en la que se espera abordar temas de interés mutuo.

El canciller Schialer adelantó que la agenda será amplia y contará con la presencia de un gran número de funcionarios estadounidenses y peruanos.