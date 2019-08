Jorge del Castillo asegura que Del Solar no remitió audios del Consejo de Ministros sobre adelanto de elecciones

El congresista del Apra, Jorge del Castillo, señaló que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) le ha remitido las actas de la sesión del 24 de julio pasado, tras solicitar los audios de la cita en la que supuestamente se aprobó la propuesta del presidente Martín Vizcarra sobre adelantar elecciones para el 2020.

A través de su cuenta de Twitter, Del Castillo precisó que la grabación de ese consejo no se la enviaron aduciendo que no las graban.

También, el legislador subió en su red social el documento que acompaña las actas, que tiene como remitente al jefe de Gabinete, Salvador del Solar.

En ese sentido, Del Castillo manifestó que llama su atención de que no exista un registro de audios de esa cita, cuando sí los tienen de consejos cuando aprueban simples Decretos Supremos.

"La PCM remitió las actas del C. de Ministros, pero no los audios aduciendo que no las graban. Llama la atención que mientras simples DS. son sustentados ampliamente, se discuten y votan. En este caso, tratándose de una Reforma Constitucional solo se dedicó línea y media", escribió.

El último 1 de agosto, en conferencia de prensa, Del Solar indicó lo siguiente: "Si el congresista Del Castillo quiere las actas, va a tener las actas, el país las puede ver (...) Podemos compartir las actas no hay ningún problema".