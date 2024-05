El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, presentó un oficio al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para recordarle que a fines de noviembre se producirá el cambio de la presidencia del ente electoral, por lo que la Sala Plena de la Corte Suprema deberá elegir al magistrado que asumirá el cargo.

A través del Oficio N° 000200-2024P/JNE, Salas Arenas también le remitió un ejemplar de la legislación electoral compilada y el cúmulo de los informes de las misiones internacionales de observación electoral, tanto del proceso de sufragio nacional como de los subnacionales.

“Los procesos electorales que se han desarrollado durante esta gestión han sido justos, libres y transparentes”, subrayó el titular de la JNE en el documento divulgado por Canal N. “Remito esta información para los fines que Ud. estime pertinentes”, concluyó.

No obstante, hace un mes, Jorge Luis Salas precisó que no tiene intención de ser reelegido como titular de la entidad rectora del Sistema Electoral Peruano,

“Yo creo que ya he cumplido mi deber, y lo he hecho resistiendo las injustas alegaciones, los ataque, los acosamientos que todavía persisten. Ya es suficiente. Ya no voy a planear que me reelijan, ni cosas por el estilo, retornaré a donde debo retornar”, sostuvo.

Hizo estas declaraciones al portal Epicentro, donde también criticó la reforma constitucional aprobada por la Comisión de Constitución del Parlamento que permite el antejuicio político de los titulares de los organismos del sistema electoral.