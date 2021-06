El electo congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, aseguró que los presuntos “fraudes en mesa” que está denunciando Fuerza Popular en esta segunda vuelta electoral realizada el domingo 6 de junio también habrían ocurrido en la primera vuelta del 11 de abril.

“Las irregularidades han tenido una tendencia de crecimiento en la primera vuelta, en diferentes lugares, por error de materiales, por firmas falsas, por conteo de votos equivocado, pedimos que lo revisen, pero no aceptaron porque el procedimiento no lo permite. Consideramos que no era correcto el resultado”, aseguró esta mañana en declaraciones a Exitosa.

Montoya señaló que estas irregularidades fueron detectadas por su agrupación política, pero a pesar de eso decidieron respetar los resultados de la primera vuelta.

“Ya veremos adelante cómo vamos a hacer para poder sustentar lo que venimos diciendo, pero respetamos el resultado electoral, porque creemos en la democracia y en las instituciones”, manifestó.

Montoya criticó la actitud de los personeros en mesas de sufragio por el uso de “tácticas no permitidas” para ganar votos a favor de sus respectivos candidatos.

“Hay una falla en nuestra capacidad de poder ser honestos en un proceso electoral. Todos los partidos piensan que el personero es para ganar votos, pero ellos están para defender la voluntad de sus seguidores”, acotó.

De otro lado, exhortó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a cumplir su labor, no solo en lo que respecta al conteo de votos, sino a que se respete la decisión que tome la ciudadanía en esta segunda vuelta.

“La función de la ONPE no es contar votos, sino respetar la voluntad ciudadana y eso ha sido distorsionada, porque existe una corrupción en los personeros”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Congreso 2021-2026: JNE entregó las credenciales a los 130 nuevos legisladores