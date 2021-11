El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, admitió su sorpresa luego de que el Congreso de la República le brindara el voto de confianza al Gabinete Ministerial encabezado por Mirtha Vásquez.

“Pensé que no se le iba a dar la confianza (al Gabinete Ministerial) e iba a ser mayoritaria esa decisión, pero bueno no se ha dado así. Seguiremos nosotros ejerciendo el control político a través de otros métodos como la interpelación y la censura cuando sea necesario”, manifestó en entrevista con Exitosa.

El resultado de la investidura a favor del Gabinete fue de 68 votos a favor, 56 en contra y 1 abstención. El reglamento parlamentario señala que la cuestión de confianza se aprueba con la mayoría simple de votos (66).

Previamente, la primera ministra, Mirtha Vásquez, respondió a las interrogantes de los congresistas en torno a materias como vivienda, saneamiento, pandemia, clases presenciales, seguridad ciudadana, conflictos sociales y producción energética.

En esa línea, Jorge Montoya cuestionó la exposición de la jefa del Gabinete Ministerial respecto a la forma de abordar los conflictos sociales.

“La primera ministra ha dado declaraciones sobre los (conflictos) mineros asombrosas. No ha tomado acción sobre lo que han destrozado la propiedad privada, los que han incendiado esas oficinas, instalaciones y vehículos. Hay muchas cosas que tiene que aclarar, en el camino se irá aclarando”, lamentó el legislador.

Tras la aprobación por mayoría del voto de confianza, el portavoz de Renovación Popular señaló que su agrupación “analizará” a qué ministros de Estado buscarán interpelar. “(En el caso de Iber Maraví) demoramos como 45 días. Vamos a ver cuál es el procedimiento más ágil que hay para poder realizarlo más rápido”, sentenció.

No obstante, Montoya mencionó al ministro de Defensa, Walter Ayala, y criticó que el Gobierno haya dispuesto que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en Lima y Callao “para controlar la seguridad de las calles”.

“Nosotros tenemos en mente al ministro de Defensa, a quien hemos citado para el día de mañana para que dé su descargo. Hay varios asuntos que tenemos que ver (con el ministro). Lo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas consideramos que no es correcto. Se les ha sacado a la calle empleando un documento que no es regular, eso lo ha hecho el Ministerio del Interior, del ministro saliente, y no está bien hecho con las normas existentes”, concluyó el parlamentario.