El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que la moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, busca que este salga del cargo y sea reemplazado por otro profesional. Indicó que la “ideología” del Canciller es comunista y cercana a Cuba y Venezuela.

“Tiene una ideología comunista, que va en contra de los intereses nacionales. El Perú no es un país comunista, es un país democrático, él toda su vida ha estado ligado a Cuba y ahora a Venezuela, ha tomado medidas que son respaldas por el Gobierno, pero su ideología comunista debe dejarla al costado. Cuando era joven participó en los problemas que hubo en ese momento en el país. Dirigía un grupo que atentó contra la democracia, mató gente, esas personas no pueden representar al país”, manifestó a RPP.

“Vamos caminando paso a paso ,estamos yendo paso a paso según el reglamento del Congreso, al final el objetivo es que el ministro salga del cargo y se ponga a un reemplazo”, añadió.

En esa línea, indicó que en la reunión que sostuvieron con el presidente de la República, Pedro Castillo, se planteo que era necesario la salida de cinco integrantes del Gabinete, entre los que estaba el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido

“Lo pusimos en la carta del Premier, con el premier son cinco ministros los que deben salir: Defensa, Interior, Mujer [y Relaciones Exteriores]. Le hemos hecho saber a todas las instancias del Gobierno que nuestra posición es indeclinable. Los ministros son indeseables no solo para nosotros, también para el país, no hubo respuesta [del presidente Castillo] solo escucha”, expresó.

Interpelación a Béjar

La semana pasada, congresistas de las bancadas Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular vienen recolectando firmas desde la semana pasada para presentar formalmente una moción para interpelar al canciller Héctor Béjar, a quien cuestionan por la posibilidad de que el Perú se retire del Grupo de Lima.

El documento que incluye las firmas de voceros de las tres bancadas de oposición y señala que el Grupo de Lima se creó para defender la democracia y la libertad en toda la región y, así como hizo en Venezuela, apoyar a cualquier país que se “vea amenazado por ideologías totalitarias y antidemocráticas”.

“En ese sentido, no existe razón válida por la cual Perú debiera retirarse del Grupo de Lima y, así, negar los principios y valores democráticos que todos los ministros de Estado han jurado respetar y preservar, no obstante, el canciller no ha desmentido que tenga pensado que nuestro país abandone el Grupo de Lima”, indica el texto que todavía no ha sido presentado formalmente ante la mesa de partes del Poder Legislativo.

