El vocero de la bancada Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que no votará a favor del voto de confianza al Gabinete liderado por Guido Bellido. Durante el debate en el Pleno del Congreso, dijo que el Gobierno ha no cumplido con subsanar las observaciones que formuló su agrupación.

“Esto lo empezamos el 3 de agosto con un pedido al presidente del Consejo de Ministros, le pedimos cuatro cosas: el deslinde de los grupos terroristas, que haga el cambio de seis ministros, que saque la Asamblea Constituyente de su agenda y que se dé transparencia a las acciones del Gobierno. Solo cumplió con una de las cuatro cosas que se pidieron”, expresó.

“El 4 de agosto le explicamos en base a qué le pedíamos los cambios. Les dijimos qué ministros debían ser cambiados: Héctor Béjar, Walter Ayala, Juan Carrasco, Iber Maravi y Anahí Durand, esto ejerciendo el control político”, refirió.

Montoya Manrique, sin embargo, destacó el nombramiento de Óscar Maurtua como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Lo calificó como un “profesional de primera”.

“Se habla de la guerra contra el terrorismo, en la realidad hay gente relacionada al Movadef que visita al Presidente y encubre sus visitas, y eso genera muchas controversias”, dijo.

“Se ha corregido solo al Canciller por el nombramiento de Maúrtua y le decimos que tiene todo nuestro respeto y consideración por ser un profesional de primera. La voz del pueblo que el premier reclama tanto está acá en la calle, puede salir a conversar. Ellos quieren trabajo, quieren comer, quieren saber que sus hijos pueden seguir viviendo en este país, no me quiero extender más, solo quiero decir que mi voto será no dar la confianza”, aseveró.

Pedido de confianza

Guido Bellido Ugarte, en representación de todo el gabinete ministerial, expuso esta mañana y por casi tres horas un discurso para solicitar el voto de confianza al pleno del Parlamento.

El gabinete Bellido necesita de 66 votos a favor, de un total de 130, para que conseguir la investidura. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado se produce la crisis total del gabinete, lo cual genera que todos los ministros deban renunciar a sus cargos.

