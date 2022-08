El ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, advirtió que el presidente Pedro Castillo podría recurrir a “pedir asilo” político. Esto tras conocerse que el mandatario cambió de opinión y decidió asistir este jueves al Ministerio Público para brindar sus declaraciones como investigado por el caso de los ascensos de las Fuerzas Armadas.

“Es un cambio de estrategia, se da para tener una salida diferente. Se ha estado especulando de un asilo (para Pedro Castillo), seguro nos distrae con estas situaciones y en una de esas se termina yendo a un tema de pedir asilo”, señaló Muñoz a RPP.

El ex alcalde de Lima señaló que le apena que el presidente Pedro Castillo no gobierne. “En vez de que se dedique a gobernar, todos los días se está defendiendo y no gobierna. Eso nos genera problemas e inestabilidad”, criticó.

Consultado sobre el permiso que pidió Pedro Castillo para viajar a Colombia, Muñoz señaló que este debería ser evaluado por el Congreso. “Creo que deberían ser (el Congreso) muy cuidadosos y no afectar la institucionalidad. Él tiene un compromiso de ir a la toma de mando en Colombia, pero hay que ser cuidadosos con las figuras y garantizar de que no dejará de cumplir con sus responsabilidades”, agregó Muñoz.

Como se sabe, el presidente Pedro Castillo envió un oficio a la titular del Congreso, Lady Camones, a fin de que se le otorgue autorización para viajar a Colombia a la transmisión de mando del nuevo mandatario de ese país, Gustavo Petro Urrego.

Castillo acude a Fiscalía

El mandatario hizo el traslado este jueves, 4 de agosto, desde Palacio de Gobierno hasta el despacho de la Fiscalía de la Nación a pie, detrás de un cordón policial de seguridad y acompañado por sus abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas.

“Respaldo a mis abogados defensores (Benji Espinoza y Eduardo Pachas) respecto a que tengo derecho a declarar en Palacio de Gobierno, sin embargo, les he pedido que me acompañen a la Fiscalía para defender mi inocencia y colaborar siempre con la justicia”, escribió el presidente en Twitter al tiempo que partió hacia la diligencia.

Cabe recordar que Espinoza había adelantado, el miércoles 3 de agosto, que Castillo Terrones no acudiría a la citación fiscal luego que Patricia Benavides, fiscal de la Nación, descartara que la diligencia se fuera a realizar en Palacio de Gobierno.

VIDEO RECOMENDADO

Los niños de 5 a 11 años ya podrán recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Entérate de todos los detalles en este video.