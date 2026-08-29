En su segundo día de actividades en la ciudad de Arequipa, el presidente del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, afirmó que su bancada priorizará la citación de ministros a las comisiones del Congreso antes de evaluar la aprobación de eventuales pedidos de interpelación.

“Somos partidarios de citar a los ministros a las comisiones para que brinden sus explicaciones. Si estas no resultan satisfactorias, entonces habrá que considerar otras medidas”, señaló al ser consultado sobre el desempeño del gabinete ministerial durante los primeros 30 días de gobierno.

Respecto a las recientes denuncias por presuntas contrataciones indebidas que involucran al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, Nieto indicó que la bancada de Buen Gobierno cumplirá con su labor de fiscalización, convocando a los funcionarios implicados para que esclarezcan los hechos y presenten los descargos correspondientes ante las comisiones.

De otro lado, se pronunció sobre el pedido de facultades legislativas realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al respecto, sostuvo que existen temas urgentes que requieren atención inmediata, como la prevención ante el Fenómeno de El Niño Costero y la lucha contra la inseguridad ciudadana, asuntos que deberán ser evaluados por los parlamentarios.

Asimismo, consideró que la conducción de la respuesta frente a emergencias debió recaer en el Ministerio de Defensa y no en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. “En Defensa se encuentran las principales capacidades logísticas y operativas del Estado. La mayor fuerza organizativa y logística que tiene el Perú son sus Fuerzas Armadas, que responden directamente a su comando”, afirmó.