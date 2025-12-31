El presidente de la República, José Jerí, se reunirá con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Las autoridades peruanas han confirmado la fecha de este encuentro.

Mediante sus redes sociales, la Presidencia del Perú informó que el diálogo entre los mandatarios se realizará el 7 de enero de 2026.

“El presidente de la república, José Jerí, confirma que este 7 de enero recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien durante su visita al Perú sostendrá reuniones privadas con diversos sectores”, indica la publicación.

Tras su triunfo en las elecciones chilenas, la Cancillería peruana informó que el presidente electo de Chile realizará un recorrido por varios países de Sudamérica. Entre sus destinos se encuentra Perú, donde se reunirá con el actual jefe de Estado.

“Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno”, señaló el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que el propio Kast confirmó el encuentro con su homólogo peruano durante una breve escala en Lima en su viaje hacia Ecuador, donde además sostuvo un breve encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

“En el encuentro de cortesía, el líder chileno confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú. Asimismo, el presidente electo Kast reiteró importancia de priorizar el trabajo conjunto y coordinado entre ambos países para enfrentar la inseguridad y la migración irregular”, resaltó la Cancillería peruana.