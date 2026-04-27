El presidente José María Balcázar ha mostrado una participación mínima en las sesiones del Consejo de Ministros desde que asumió el cargo, según reveló el dominical “Punto Final”, tras acceder a las actas oficiales obtenidas mediante la Ley de Transparencia.

De acuerdo con los documentos mostrado por el informe periodístico, el mandatario solo firmó en una de las 18 reuniones realizadas durante su gestión.

El bajo perfil del jefe de Estado se ha evidenciado tanto en su limitada exposición pública como en su escasa actividad política. Esta tendencia se vio momentáneamente interrumpida por la crisis generada tras el retraso en la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, situación que derivó en la renuncia del canciller y del ministro de Defensa.

Las actas revisadas muestran que, pese a presidir las sesiones del Consejo de Ministros, José Balcázar no participa activamente en la toma de decisiones.

De acuerdo al dominical, su única intervención registrada ocurrió el 6 de marzo, durante una reunión por la crisis de abastecimiento de gas, en la que exhortó a sus ministros a adoptar medidas urgentes.

Fuera de esa ocasión, no existen registros de intervenciones del mandatario, incluso cuando se discutieron temas clave.

El informe también señala que el liderazgo en las sesiones recayó principalmente en los presidentes del Consejo de Ministros, primero Denisse Miralles y luego Luis Arroyo. Además, se detectó que varias actas carecen de firmas oficiales, lo que evidenciaría incumplimientos en los protocolos administrativos dentro del Ejecutivo.

Comunicado de Palacio

Tras el informe periodístico, Palacio de Gobierno emitió un comunicado indicando que el mandatario viene participando y viajando a diversas partes del país como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno y Arequipa.

“La ausencia de una intervención extensa o específica del presidente en determinada acta no permite concluir que no haya cumplido con su rol de conducción. En estas sesiones, el jefe de Estado recibe las exposiciones de los ministros sobre los asuntos previamente establecidos en agenda y conduce el desarrollo formal de colegiado”, se lee en el documento de la Presidencia.