El presidente José María Balcázar afirmó que los ministros son profesionales técnicos y no improvisados, al destacar que gran parte de su equipo proviene de ProInversión.

El mandatario señaló que su gobierno busca enfrentar los problemas del país con un enfoque técnico y experiencia en la gestión pública.

Durante una reunión con autoridades locales y representantes de la sociedad civil en Jaén, el jefe de Estado sostuvo que su equipo ministerial tiene experiencia en el sector público y que su administración prioriza la ejecución de soluciones concretas. En el encuentro participaron también ministros de Estado y congresistas de la región.

Balcázar informó además que el Ejecutivo realizó una reingeniería del presupuesto para crear un fondo especial que permita reactivar obras paralizadas. Según explicó, los nuevos proyectos serán incluidos en un paquete que será financiado mediante un crédito suplementario.

Asimismo, anunció que el Gobierno declaró en emergencia el tramo Cochabamba–Cutervo–Chiple, en la región Cajamarca, con el fin de recuperar la transitabilidad en 33 kilómetros de carretera. La intervención estará a cargo de Provías Nacional y contará con una inversión inicial de cuatro millones de soles.

El mandatario indicó que maquinaria llegará a la zona el 27 de este mes para iniciar los trabajos entre Chiple y Cutervo.

Finalmente, el presidente anunció que el Aeropuerto de Jaén retomará sus operaciones el próximo 23 de abril, como parte de las acciones del Ejecutivo para mejorar la conectividad en la región.