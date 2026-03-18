El presidente José Balcázar aseguró que la reciente renovación del gabinete ministerial no responde a presiones del Congreso, sino a una decisión adoptada en el marco de sus facultades constitucionales.

En declaraciones a RPP, explicó que los cambios buscan enviar una señal política clara en la lucha contra la criminalidad y reforzar la estrategia de seguridad del Ejecutivo.

En ese contexto, confirmó la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros, decisión que -según indicó- fue tomada directamente por él como parte de una evaluación interna.

Precisó que la exprimera ministra dejó el cargo a solicitud suya, antes de la presentación del gabinete ante el Congreso para el voto de confianza, y agradeció su labor durante su gestión.

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, presentó su renuncia al cargo a un día del voto de confianza en el Congreso. (Foto: PCM)

Asimismo, anunció la designación de Luis Arroyo como nuevo titular de la PCM, señalando que su nombramiento responde a la necesidad de implementar una “nueva mentalidad” frente al crimen organizado. Indicó que el objetivo es fortalecer la articulación del Estado y adoptar un enfoque más firme en materia de seguridad ciudadana.

El mandatario reiteró que la lucha contra la delincuencia es una prioridad de su gobierno y adelantó que se impulsará el uso de tecnología para enfrentar delitos como la extorsión, incluyendo la interceptación legal de comunicaciones. También informó que se evaluarán posibles cambios en los altos mandos de la Policía Nacional como parte de la reorganización del sector.

Finalmente, Balcázar descartó cualquier vínculo entre los cambios en el gabinete y un eventual rechazo del voto de confianza, insistiendo en que las decisiones del Ejecutivo se toman de manera autónoma.

Además, se refirió a medidas en la frontera con Chile, señalando que respeta la soberanía de ese país, aunque expresó dudas sobre la eficacia de este tipo de acciones a largo plazo.