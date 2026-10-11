El senador de Juntos por el Perú (JP) y hermano del expresidente Pedro Castillo, José Castillo, tuvo dificultades para explicar sus declaraciones sobre la presencia de grupos terroristas en la frontera en la primera sesión de la Comisión de Constitución.

“Si ustedes lo han visto que eso hay, hay terrorismo, y nosotros estamos avalando eso como, sabiendo que hay eso, sabiendo que las cosas están eso, en eso yo refiero, digo, sabiendo que eso, eso. En el, en el Perú ya se dijo que el terrorismo ya se terminó. Entonces, entonces en el Perú dijo que el terrorismo ya no había terrorismo, terminó el terrorismo”, intervino Castillo.

El legislador trató de responder al senador Juan Del Águila (Fuerza Popular), quien previamente refirió que coincidía con Castillo sobre declarar organizaciones terroristas a los grupos transnacionales.