El congresista electo de Renovación Popular, José Cueto Aservi, aseguró que personalmente no reconocerá a un presidente elegido en la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú del pasado 6 de junio si es que no hay un “proceso transparente”.

En Canal N, aseveró que un mandatario elegido en esa situación “no sería representativo y mucho menos reconocido”, por lo que pidió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) atender los reclamos de la población respecto a la entrega del padrón electoral.

“Si no lleva a cabo ese proceso de forma trasparente, no sería legítimo. Eso significa para mí que la persona que esté en el gobierno no sería legítimo. Por lo menos yo no lo reconocería como presidente, estoy hablando a título personal”, expresó.

“Mi sentir es que no sería representativo y mucho menos reconocido como una persona que ha sido legítimamente elegida. Puede ser legal, pero no ser legítimo y eso se lo da la transparencia, por eso es tan importante que hagan caso a los reclamos que está haciendo la mayoría de la población”, añadió.

Cueto Aservi también pidió que se entreguen los padrones de electores, que se habilite un canal para ver las 24 horas las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y que se permita ingresar las actas observadas para que no haya “ninguna duda” del proceso.

“Qué les cuesta, si se van a demorar una semana más no importa, está en juego el destino del país”, sentenció el legislador electo de Renovación Popular.

El Pleno del JNE iniciará este miércoles 23 las audiencias públicas virtuales en las que verá los recursos de apelación de los pedidos de nulidad de mesa de sufragio en el contexto de la segunda elección presidencial del pasado 6 de junio.

Para la audiencia de mañana se han programado diez expedientes, que llegaron en apelación hasta dicha instancia suprema desde los Jurados Electorales Especiales (JEE) de Pasco (tres casos), Huari (dos), Huaraz (dos) Chota (dos) y Arequipa. Todos los recursos fueron planteados por la organización política Fuerza Popular.

Los JEE recibieron 1088 pedidos de nulidad, de este total 281 se presentaron dentro del plazo de ley y hasta la fecha existen 83 apelaciones que se han presentado ante esas instancias.

Sin embargo, hasta el momento, se han elevado ante el JNE un número de 52 apelaciones, mientras que cuatro se encuentran pendientes de elevación y 16 pendientes de evaluación por los JEE.

Según los reportes de la Secretaría General, de esas 52 apelaciones elevadas al JNE, 14 corresponden a cuestiones de análisis jurídico de fondo, mientras que las restantes se deben a improcedencias por la ausencia del pago de la tasa correspondiente.

