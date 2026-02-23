El congresista José Cueto, de Honor y Democracia, sostuvo que no le genera sorpresa que el presidente José María Balcázar esté convocando a lo que denominó su “círculo castillista” desde su llegada a Palacio de Gobierno. A su juicio, este panorama era completamente predecible dentro del escenario político actual.

El parlamentario también manifestó serias dudas respecto a que Balcázar no mantenga ningún tipo de vínculo con Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre. Cueto fue tajante al señalar que no encuentra fundamento en la versión de que entre ambos no existiría comunicación alguna.

Alerta sobre las próximas elecciones

Cueto advirtió que existe un riesgo concreto de que se intente ubicar funcionarios estratégicos con la capacidad de interferir en el desarrollo del proceso electoral. El legislador dejó en claro que su mayor preocupación en este momento gira en torno a garantizar la transparencia de los próximos comicios.

Según explicó, lo que más le inquieta es la posibilidad de que sectores radicales ejerzan presión o influencia sobre decisiones clave que terminen afectando las elecciones. Para Cueto, este escenario representa una amenaza directa a la institucionalidad democrática del país.

Votos internos y vínculos políticos

El congresista reveló que, según información que aseguró manejar, tres legisladores de Fuerza Popular habrían emitido su voto a favor de Balcázar. Si bien no proporcionó nombres, afirmó contar con datos precisos al respecto.

Para cerrar su intervención, Cueto hizo mención a Hernando de Soto y señaló que no le resulta extraña la cercanía que este habría tenido tras la salida de Pedro Castillo del poder. Según el parlamentario, este tipo de acercamientos responden a una lógica política que ya conoce.