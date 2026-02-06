Cada día aparecen más nombres de mujeres que visitaron el despacho del presidente José Jerí y que posteriormente fueron contratadas en el Estado mediante órdenes de servicios y/o algún cargo.

Esta vez se reveló el nombre de Susana Carolina Gutiérrez Rivera, quien ingresó al Despacho Presidencial un día de semana por la tarde y que se retiró al día siguiente.

Tiempo después, sería contratada en el Ejecutivo.

Susana Gutiérrez ingresó a Palacio el 31 de octubre en la noche y se retiró a las 7 de la mañana del día siguiente. Foto: ATV

DETALLES

De acuerdo con un reportaje de ATV, la comunicadora Susana Gutiérrez ingresó a Palacio de Gobierno el viernes 31 de diciembre de 2025 a las 17:28 de la tarde y se retiró el 1 de noviembre a las 7:20 de la mañana.

Esta no es la primera vez en que ambos se veían, pues existe un registro fotográfico de ambos juntos cuando Gutiérrez participó de un evento de la Asociación de Jóvenes Emprendedores en el Congreso en agosto de 2023.

En dicho encuentro, Gutiérrez recibió un diploma de reconocimiento “por su labor, liderazgo destacando de amplia experiencia en gestión y servicio en favor del país con sus acciones”.

El diploma es firmado por Jerí, entonces congresista de la bancada Somos Perú.

Según el portal de Transparencia, Gutiérrez pasó a formar parte de la planilla del Despacho Presidencial un mes después de haber visitado a Jerí.

A partir de diciembre de 2025 cobró 18,720 soles como locadora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) de la Secretaría General de Presidencia.

El detalle refiere que el pago es correspondiente del 25 al 30 de noviembre de 2025, así como al mes de diciembre.

La misma cantidad podría haber sido cobrada a finales de enero. Sin embargo, dicha información todavía no está actualizada en el portal de Transparencia.

Sobre el tema, el Despacho Presidencial no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento en sus canales oficiales.